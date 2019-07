Parmi les dérangements qui peuvent survenir sur le rail, ceux au passage à niveau sont les plus "graves", en raison de leur important impact sur la ponctualité des trains et la sécurité. En effet, un passage à niveau en alerte ne se relève pas. "On considère qu’un PN (passage à niveau dans le jardon, NdlR) fermé plus de dix minutes constitue un dérangement pour les automobilistes. Passé ce délai, il est possible qu’ils s’impatientent et tentent de le contourner", explique Vincent Mouchart, le team leader du Rail Infrastructure Operations Center (Rioc).