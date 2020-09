Depuis l'éclatement de la crise du coronavirus, la SNCB a été le seul opérateur de transports en commun en Belgique à ne pas restreindre l'accès des voyageurs à ses véhicules. Pendant des mois, les trains ont de toute façon été bien vides de passagers. Mais, depuis les vacances d'été, certaines lignes ont fait le plein. On pense bien sûr aux trains circulant vers la mer et aux différents incidents liés à un afflux personnes dans les gares des villes côtières et aux trains de retour bondés.



La vie reprenant tout doucement ses droits, l'idée de développer une application pour smartphone qui permettrait aux utilisateurs de savoir à quel point le train qu'ils comptent prendre est rempli et donc de décider, en leur âme et conscience, d'embarquer ou pas, a cheminé au sein de la SNCB. Une appréciation importante en termes de respect des mesures de distanciation sociale (même si le port du masque est obligatoire dans les gares et les trains depuis le 4 mai), d'autant plus que l'on peut se procurer jusqu'à la fin du mois un rail pass gratuit, valable pendant six mois. Les trains devraient donc dorénavant circuler avec davantage de monde à bord.

Cette application, MoveSafe, est disponible dès ce mercredi. Elle peut être téléchargée via Google Play (Android) et via l'App Store d'Apple (IOS). Pour ce dernier, le lien URL est déjà disponible et l'app sera visible dans les résultats du moteur de recherche de l'App Store dans les 24 heures, indique la SNCB. MoveSafe est pour le moment une application séparée de celle de la SNCB mais, d'ici quelques mois, le planificateur de voyage, le système indiquant le taux d'occupation du train et la fonction d’achat de tickets seront rassemblés dans une nouvelle application intégrée.

MoveSafe donne à la fois des indications en temps réel mais aussi des informations prévisionnelles.



Pour connaître le niveau de remplissage d'un train, il suffit d'entrer sa gare de départ et celle de destination, comme expliqué dans cette vidéo de présentation.

Quatre niveaux de remplissage existent : vert pour un train avec des sièges disponibles, jaune pour un nombre de places assises limité, orange pour un train dans lequel on devra rester debout et rouge pour un train complet.



"Il s’agit d’une première version de l’app, qui sera améliorée en fonction des commentaires d'un panel de testeurs et de ceux des utilisateurs, qui seront traités via les réseaux sociaux", précise encore la SNCB.