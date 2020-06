Isabelle Lemaire et Guillaume Tom

Depuis l’éclatement de la crise sanitaire, la mobilité en Belgique en a vu de toutes les couleurs. Il y a d’abord eu un arrêt quasi complet des déplacements lors du confinement, avec des routes et des transports en commun désertés. Puis, avec le déconfinement progressif et grâce à une météo favorable, les vélos ont fait une apparition remarquée dans l’espace public. Les ventes de deux-roues, standards et à assistance électrique, se sont envolées.

Dans le même temps, le télétravail devait rester la norme et la mobilité individuelle (voiture, marche, vélo) a été encouragée, tant par le gouvernement que par les opérateurs de transport en commun avec ce message : ne prenez le train, le bus, le métro ou le tram que pour des déplacements essentiels. Puis la vie a petit à petit repris ses droits. Les magasins ont rouvert, les entreprises aussi. Les transports en commun ont accueilli davantage de passagers ; les Belges ont ressorti leur voiture du garage et il n’est plus rare de revoir des embouteillages en ville.

Parallèlement, de nombreuses villes et communes ont mis en œuvre des aménagements (temporaires, pour le moment) dans leurs rues afin de faciliter, voire encourager la mobilité douce.

Dernièrement, sur décision politique, un pass de dix voyages en train pourra être offert à toute personne résident dans notre pays qui en fera la demande. Alors, face à tous ces choix, à quoi ressemblera la mobilité de demain en Belgique ?