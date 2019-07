Le syndicat de la CSC-Transcom dénonce la politique du tout digital menée par la SNCB, "on voit l'importance des guichetiers dans ces moments-là, pourtant la SNCB ferme de plus en plus de guichets".

Les automates de vente de toutes les gares du pays ne fonctionnent plus depuis jeudi matin 06h00 en raison d'un problème technique.

"Les voyageurs peuvent acheter leur billet de train via notre site internet, notre application ou au guichet. Le personnel de la SNCB met tout en œuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Les voyageurs qui doivent encore acheter un billet à bord du train peuvent le faire au tarif normal", précise la SNCB.

Résultat, dans la plupart des gares, les files n'en finissent plus devant guichets. C'est le cas en gare de Bruxelles-Central où les navetteurs doivent s'armer de patience. "On constate qu'il y a beaucoup plus de file que d'habitude. Après avoir chronométré sur place, on a constaté qu'il fallait attendre 25 minutes aux guichets pour se munir de son ticket", rapporte Marianne Lerouge, responsable générale du secteur rail à la CSC-Transcom.

Le syndicat pointe un problème saisonnier: la formation du personnel étudiant qui se concentre sur l'information auprès des voyageurs et le fait des diriger vers les automates. "Les étudiants sont nombreux à travailler à cette période de l'année, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas formés aux guichets. Il sont chargés de diriger les navetteurs vers les automates. Du coup, tout le monde va se rabattre vers les guichetiers qui sont peu nombreux", poursuit-elle.

Depuis 2014, le syndicat déplore la politique du tout digital menée par la SNCB. "La société a entamé depuis cette période une suppression progressive des guichets. Pourtant, ils sont essentiels, on le voit dans ces moments-là, quand la machine tombe en panne, l'humain reste primordial. De plus, certains navetteurs comme les personnes âgées ne s'y retrouvent pas via le canal unique des automates. Le rôle des guichetiers est donc essentiel", affirme Marianne Lerouge.

Et lorsque les automates tombent en panne, la charge de travail se reporte donc sur les agents commerciaux, "lorsqu'il y en a", rappelle-t-elle. Et selon le syndicat, celle-ci est difficile voire impossible à absorber aux guichets tant le nombre de prestations a été réduit. "On compte 3 guichets fast sales (vente rapide) ouverts et 9 automates en panne à Bruxelles Central, ce qui engendre une pression énorme pour les agents qui doivent canaliser et traiter les demandes de ce flux de voyageurs".

Pour rappel, entre 2017 et 2019, les horaires d’ouverture ont diminué dans 78 gares du pays (35 en Wallonie et 43 en Flandre).

D'ailleurs, selon navetteurs.be et Test-Achats, la SNCB continue à diminuer les heures d’ouverture de ses guichets dans les gares. Selon leurs calculs, on a perdu plus de 59 000 heures d’ouverture en deux ans (entre 2017 et 2019), ce qui correspond à une perte de 1 135 heures par semaine.

Pour navetteurs.be, les problèmes "techniques" et "informatiques" sont de plus en plus fréquents et leur délai de résolution de plus en plus longs au niveau de la SNCB. "On ne compte plus le nombre de pannes et de soucis techniques que ce soit au niveau des applications informatiques « temps réel » qui ne sont pas synchronisées, qu’au niveau du module de recherche des horaire ou encore des automates. Il est temps de prendre réellement le problème en considération afin d’éviter des désagréments supplémentaires aux voyageurs, sans oublier le personnel de terrain, en première ligne pour affronter le mécontentement des usagers", lance Gianni Tabbone, porte-parole de l'association.