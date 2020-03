Les accompagnateurs ont reçu comme consigne de ne plus contrôler que visuellement les titres de transport des passagers.

L'épidémie de coronavirus ne modifie aucunement pour l'instant l'offre de trains de la SNCB, a annoncé l'entreprise vendredi.



L'intérieur des trains et les gares feront l'objet d'un nettoyage plus soigneux que d'habitude, avec une attention particulière portée aux surfaces avec lesquelles les voyageurs sont en contact tels que les tablettes, poignées, poubelles, automates de vente, rampes, etc.

Les accompagnateurs de trains ont reçu pour consignes de se focaliser sur la sécurité et l’information aux voyageurs et de ne plus contrôler les titres de transport que visuellement. Les abonnements sur carte Mobib ne seront donc plus passés dans le lecteur de carte de l'accompagnateur.



Toutefois, la SNCB rappelle que chaque passager doit être en possession d'un titre de transport valable et elle recommande d'éviter les paiements en cash pour l'achat de billets à bord des trains.