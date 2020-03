L'aéroport de Charleroi fermera l'accès de ses infrastructures aux passagers et aux compagnies aériennes à partir de mardi soir, à 23h59, et ce jusqu'au dimanche 5 avril en raison de la crise du coronavirus, annonce-t-il vendredi. Brussels South Charleroi Airport a vu son nombre de voyageurs diminuer au fur et à mesure de la propagation du Covid-19. De nombreux Etats ferment en outre leurs frontières et ne permettent plus aux voyageurs en provenance de Belgique d'entrer sur leur territoire, justifie l'aéroport carolo.

Au-delà de la diminution du nombre de passagers, les compagnies aériennes ont par ailleurs, une par une, pris la décision de suspendre leurs liaisons, ajoute Brussels South Charleroi Airport.

La fermeture durera jusqu'au 5 avril, avec une possible extension de la mesure au-delà de cette période en fonction de l'évolution de la situation, prévient l'entreprise. Cette fermeture ne s'applique néanmoins pas complètement aux vols de maintenance, d'Etat et sanitaires.