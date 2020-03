Douze des dix-sept chantiers en cours sont à l'arrêt car les entreprises sous-traitantes ont cessé le travail et que les matériaux viennent à manquer.

La Sofico, qui gère, conduit et finance les travaux autoroutiers en Wallonie, annonce lundi que douze des dix-sept chantiers en cours sont mis à l'arrêt pour une durée indéterminée.



"Au vu des mesures sanitaires prises par le gouvernement fédéral en raison de l’épidémie de Coronavirus, plusieurs entreprises (sous-traitantes, NdlR) ont décidé d’interrompre leur activité, excepté la surveillance et l’entretien de la signalisation de chantier. Ces décisions s’expliquent par la préservation de la santé des collaborateurs travaillant en équipe (plusieurs dans les véhicules, proximité dans les locaux de chantiers…) et la difficulté d’approvisionnement en matériaux et matériel, notamment en provenance de l’étranger", explique la Sofico dans un communiqué.

Ces interruptions de travaux repousseront inévitablement les dates programmées de fin de chantier, sans que ce retard puisse être défini pour l'instant, précise la Sofico.

Quatre autres chantiers se poursuivent avec une activité fortement réduite, afin de respecter les mesures sanitaires imposées à la population, indique la Sofico. Il s'agit de la création d’un giratoire à la sortie n° 35 Blandain/Hertain (E42/A8), le contournement de Couvin (E420/N5) dont les travaux s'arrêteront le vendredi 27 mars, la création d’un nouvel accès au ring et modification de la sortie Palais des Expositions à Charleroi (R9) et la réhabilitation de la traversée de Ghlin (N50).

La situation des chantiers de la Sofico est susceptible d'évoluer dans les jours qui viennent, prévient l'organisme wallon.