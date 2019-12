On y arrive donc tout doucement, à ces fameuses boîtes noires dans les voitures. On n’en est pas encore au système qui équipe les camions. Mais une première étape sera franchie dès le 1er janvier 2020 !

Le système a un nom barbare : OBFCM pour "On-Board Fuel Consumption Meter". De quoi s’agit-il ? En réalité, il équipe déjà bon nombre de voitures, puisque ce n’est rien d’autre que l’indicateur de consommation disponible sur quasi tous les tableaux de bord.

Dès 2020, la Commission européenne imposera ce système sur tous les véhicules neufs. Le but ? Récolter les données de consommation réelle afin de les comparer avec celles des cycles d’homologation cités par les constructeurs. Mais ce "mouchard électronique" ne se contentera pas de collecter les données de consommation de carburant via la gestion moteur. Le logiciel enregistrera aussi la consommation d’énergie des voitures électriques ou hybrides rechargeables. Il pourra aussi mesurer la distance parcourue par le véhicule depuis sa mise en circulation, le débit de carburant, la vitesse du véhicule…