Des chauffeurs de la Stib invoquent le droit de retrait: vont-ils inspirer d'autres travailleurs ? © Belga Mobilité Isabelle Lemaire

Depuis lundi, des chauffeurs de la Stib sont en arrêt de travail, usant de ce que le code du bien-être au travail appelle le droit de retrait. Ces conducteurs de bus et de tram estiment que leur employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection pendant l’exercice de leur métier, en pleine crise sanitaire. Que recouvre cette notion de droit de retrait ? L’action des chauffeurs bruxellois pourrait-elle faire tache d’huile ? Éclairage avec Jan Buelens, avocat spécialisé en droit du travail et professeur à l’ULB. "Le droit de retrait est une n otion qui existe depuis longtemps en droit belge mais qui est très peu utilisée et assez négligée par les juristes. Nous sommes actuellement dans des circonstances exceptionnelles donc il n’est pas anormal de la voir ressurgir ", précise-t-il d’emblée.