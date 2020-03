Concessionnaire de Land Rover depuis 1988 et de Jaguar depuis 2006, Jean-Marie Descampe propose un service de qualité dans un vaste show-room de 3000m2 sur la N4 à Wavre. Les nouveaux hybrides arrivent bientôt !

Rachetées en 2008 par le groupe Tata à Ford, les deux marques anglaises Jaguar et Land Rover ont réussi en douze ans à se renouveler complètement, redessinant leur design, s’ouvrant à d’autres publics.

Jaguar, tout d’abord, avec la XF qui a séduit un public plus jeune, puis les SUV F-Pace et E-Pace dans l’air du temps, et enfin la I-PACE 100% électrique qui vient directement concurrencer Tesla et qui ne cesse de remporter des récompenses internationales. Land Rover ensuite, avec le lancement en 2011 de sa nouvelle Evoque au design plus épuré qui a étonné tout le monde, suivie par les nouveaux modèles de Velar, Discovery Sport et Range Rover, chacune avec sa personnalité. Sans oublier le retour imminent du légendaire Defender après quatre années d’absence, un 4x4 qui joue un rôle remarquable dans les nouvelles aventures de James Bond.

© Garage Descampe



Le plug-in a la cote

Cela, c’était en quelque sorte pour le passé, car JLR a annoncé que tous les nouveaux modèles du groupe seraient électriques à partir de 2020 ajoutant à sa gamme des hybrides rechargeables pour les deux marques. Les nouveautés les plus originales sont à découvrir du côté de l’Evoque ou de la Discovery Sport qui arriveront dès juillet en show-room mais qui peuvent déjà être commandés pour une livraison en août.

Dans la mécanique depuis presque trente-cinq ans, Jean-Marie Descampe connaît parfaitement ces deux belles marques qu’il valorise dans un show-room des plus modernes ouvert récemment à Wavre. Grâce à son expertise et à la tête d’une équipe de 23 personnes, il est secondé par ses deux fils, Arnaud à la vente et Thibaut à l’atelier. Le best-seller de la maison : le Range Rover Evoque.

« C’est un des modèles qui a pris le plus d’extension depuis sa sortie en 2011, explique-t-il, dans un créneau de prix et de volume qui n’existait pas à l’époque. Cela a été le boom chez nous, en ce sens que toute la gamme Land Rover a évolué très positivement avec ce design que j’appelle de « cul écrasé ». C’était un petit clash en 2011, mais tous l’ont copié sans réussir à l’égaler. C’est tout simplement un coup de crayon génial qui en a fait un des véhicules phares dans son créneau. Quant aux hybrides qui arrivent, c’est tout simplement l’avenir de JLR et incontestablement notre cheval de bataille. »

Au-delà du design et de ses performances, ces véhicules hybrides sont très appréciés des sociétés car, contrairement à un véhicule au moteur thermique qui n’est fiscalement déductible qu’à hauteur de 50%, les hybrides de la gamme Jaguar & Land Rover le seront à 97 ou 98%, des arguments que les comptables apprécient.

« Ce qui est recherché pour les sociétés, c’est avant tout la déductibilité. C’est l’un des arguments d’achat principaux », explique Arnaud Descampe, responsable des Ventes. « La formule de calcul combine trois éléments : le poids de la batterie, le poids du véhicule, et le taux de CO2. Pour les plug-in E-Pace et F-Pace de Jaguar, la déduction tournera entre 90 et 100%.

© Garage Descampe



Pas de concurrence

Même si les deux marques sont réunies dans le même groupe, il n’y a pas de concurrence entre elles, chacune a son public. « Les SUV de Jaguar, remarque le gérant, ont un tempérament plus sportif que les SUV Land Rover plus confortables, plus cocoon. Ce sont véritablement deux mentalités et deux clientèles différentes, il est rare qu’un conducteur passe de l’un à l’autre. »

Pour vous aider dans votre choix, Jean-Marie Descampe et son équipe ont toujours eu à cœur de proposer un service de qualité et de proximité. Tous les modèles sont en show-room avec un parc complet de véhicules d’essai, il y a même un espace « Approved » pour des véhicules entre un et cinq ans ainsi qu’un home service avec prise en charge et remise à domicile ! Plus que complet.

Jaguar Land Rover Wavre, chaussée de Namur 242, 1300 Wavre

www.jaguarwavre.be et www.landroverwavre.be