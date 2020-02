Le système de régulation, qui doit permettre d'éviter qu'un embouteillage ne se crée à l'intérieur d'un tunnel, était actif au moment de l'accident survenu mardi dans le tunnel de Beveren, a fait savoir mercredi l'agence flamande en charge du trafic routier.

Deux personnes ont perdu la vie et 49 autres ont été blessées, dont cinq grièvement, dans un carambolage, mardi, impliquant trois camions, deux bus et une voiture. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de la collision en chaîne survenue mardi après-midi dans le tunnel de Beveren sur le R2 au nord-ouest d'Anvers, en direction des Pays-Bas. Toutefois, l'agence flamande en charge du trafic routier est d'ores et déjà formelle: le système de régulation était bien actif avant que l'accident n'ait lieu.

"Au moment de l'accident, il y avait beaucoup de monde près de la sortie menant au port, ce qui a créé un encombrement dans le tunnel. L'effet de régulation du tunnel, à savoir résoudre les embouteillages, n'était, à ce moment-là, donc pas encore pleinement ressenti", a déclaré Peter Bruyninckx, porte-parole de l'agence flamande du trafic routier.

D'autres mesures ont également été prises afin d'accroitre la sécurité routière dans le tunnel, assure M. Bruyninckx, sans toutefois les détailler.

Lorqu'un système de régulation est appliqué dans un tunnel, il déplace l'embouteillage à l'entrée de ce tunnel plutôt que de laisser les files s'allonger à l'intérieur de la galerie. Le système est automatiquement activé dès que les appareils de mesure détectent un engorgement de véhicules. Le nombre de voitures autorisées à s'engouffrer dans le tunnel se voit dès lors limité.

Dans le cas du tunnel de Beveren, la circulation est réduite à la seule voie de droite avant d'entrer dans le tunnel et la vitesse maximale y est limitée à 50 km/h grâce à des panneaux de signalisation.