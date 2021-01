Lundi matin. Début de semaine. Le trafic s’intensifie sur le réseau bruxellois après le calme du week-end. Derrière son écran à la maison – télétravail oblige – Loïc Dumonceau reste en alerte : travaux sur la ligne 39, déviation sur la ligne 65, problème d’escalator à la station De Brouckère… Les messages des navetteurs affluent. "Notre rôle est de répondre aux questions des gens le plus vite possible", explique ce membre de l’équipe "Service client" depuis cinq ans. "Que ce soit via les réseaux sociaux, via le formulaire sur notre site web, par téléphone ou même encore via des lettres."

Pendant ce temps-là, à l’entrée de la station de métro qui borde le Parc de Bruxelles, Antoine Servais prend des photos avec son téléphone parmi le flot des navetteurs matinaux. Sa mission : informer les internautes sur le petit signal rouge quelques fois visible sur le coin des panneaux à l'entrée du métro. "C’est une question qui revient souvent sur nos réseaux sociaux et nous avons donc décidé d’écrire un article sur le sujet", explique-t-il.