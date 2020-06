Le constructeur japonais est bien décidé à jouer un rôle clef dans la transition vers une mobilité durable. Ainsi Honda s’engage à ne plus mettre en circulation des véhicules disposant uniquement d’un moteur à combustion d’ici la fin 2022. Toutes les voitures sortant des usines Honda seront soit électriques soit hybrides. La marque lancera pour ce faire une série de nouveaux modèles reflétant ses ambitions. Pour l’été 2020, c’est une version hybride de la Jazz qui fera son apparition. Le nec plus ultra dans cette catégorie.

Technologie reine

Niveau technologie, Honda est tout sauf un novice. Cela fait bien longtemps que les ingénieurs de la marque peaufinent la combinaison moteur à combustion et moteur électrique. Leur terrain de jeu n’est ni plus ni moins la Formule 1, catégorie reine du sport automobile. Dans cette discipline où la quantité de carburant est strictement règlementée, le rapport entre puissance et efficacité est primordial et donc la préoccupation principale des équipes.

C’est cette expertise qu’Honda applique dans ses hybrides e:HEV de série. En gros, vous recevez un peu de Formule 1 sous votre capot afin que les blocs d'alimentation puissent vous offrir le meilleur rapport possible entre puissance et efficacité pour tout mode de conduite.

© Honda



Efficacité et souplesse

Le nouveau système e:HEV a été créé pour la Jazz et conçu pour offrir une consommation de carburant optimale mais également une expérience de conduite agréable. Il est composé de deux moteurs électriques compacts, à énergie dense, reliés à un moteur essence DOHC i-VTEC 1.5-litre, une batterie lithium-ion et une transmission innovante à pignon unique au moyen d’une unité de gestion de l’énergie intelligente. Ces moteurs fonctionnent de concert pour offrir une réactivité à la fois souple et directe.

Pour offrir une expérience de conduite aussi gratifiante conjuguée à une efficacité exceptionnelle, la configuration hybride e:HEV avancée sélectionne automatiquement l'un des trois modes de conduite interchangeables : le mode 100% électrique, le mode 100% thermique ou le mode hybride. Le moteur essence et le moteur électrique s’assistent.

Au lieu de recourir à une transmission conventionnelle, la voiture est équipée d’une nouvelle transmission e-CVT (Electronically Controlled Continuously Variable Transmission) avec un rapport de transmission fixe qui établit un lien direct entre les composants mobiles. Résultat : un transfert plus homogène et une sensation linéaire en accélération dans tous les modes de conduite.

Dans la plupart des environnements urbains, l’efficacité optimale est atteinte grâce aux transitions harmonieuses entre les modes électrique et hybride. Il n’y a que pour la conduite à grande vitesse sur autoroute, que le mode thermique est activé. Toutefois, même dans ce mode, le moteur électrique peut être appelé à fournir un extra ‘boost’ pour les accélérations rapides.

En mode hybride, le surplus d’énergie généré par le moteur essence peut être détourné pour recharger la batterie via le moteur générateur. Le mode électrique est également enclenché lors des décélérations de la voiture, qui récupère de l’énergie au moyen du freinage régénératif pour recharger la batterie.

La nouvelle Honda Jazz dispose d’une puissance maximale de 109 chevaux (80 kW) et offre suffisamment de ‘nerf’ pour passer de 0 à 100km/h en à peine 9,4 secondes. La vitesse de pointe de 175 km/h est également plus que suffisante sur nos routes. Des performances qui vous permettent d’évoluer avec aisance, que ce soit en circulation urbaine ou lors de longs trajets autoroutiers et, comme promis, avec une extrême ‘sobriété’ : une consommation de 4,5 l/100 km.

Connectivité avancée

La Honda Jazz intègre aussi des technologies de connectivité avancée. L’application My Honda+ vous permet de rester connecté à votre véhicule à distance par votre Smartphone. Un accès sécurisé et permanent à des fonctionnalités de confort, de commodité et de sécurité de votre Jazz.

Un agent d’intelligence artificielle (IA), le Honda Personal Assistant, vous donne accès à une gamme de services en ligne à l’aide de commandes vocales. Un assistant intuitif comprenant des instructions naturelles et pertinentes tenant compte du contexte. Il évalue les informations de commande avec un niveau de complexité supérieur aux capacités des autres assistants virtuels à commande vocale.

L’objectif de connectivité totale est atteint grâce à la capacité de borne WiFi (hotspot) dont dispose la Jazz et qui permet aux passagers d’accéder à Internet en déplacement.

Ergonomie familière

Les commandes vocales n’étant pas toujours les plus adéquates, Honda a réintroduit des commandes physiques pour les fonctions principales, avec des cadrans tactiles et ergonomiques. L’ergonomie familière des smartphones, avec des fonctions swipe pour consulter les applications récemment utilisées et la liste de médias, est utilisée pour naviguer sur les interfaces. Les écrans peuvent être configurés selon les préférences de l’utilisateur, avec des raccourcis personnalisables vers les fonctions et les sources audio les plus fréquemment utilisées. Un ensemble d’adaptations conçues pour réduire au minimum les sources de distraction pour le conducteur. Résultat : une réduction de plus de 50% du temps nécessaire à la mise en œuvre des commandes les plus régulièrement utilisées par rapport au modèle précédent, améliorant ainsi la sécurité d’utilisation.

Jazz Crosstar

Pour ceux qui ont un style de vie un peu plus ‘intense’, la Jazz se décline également en une version Crosstar qui affiche un style plus robuste proche d’un SUV. Une calandre au design agressif, des garnitures noires, des seuils de portières élégants et des barres de toit renforcent la personnalité du modèle.