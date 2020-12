Avec son projet de taxe kilométrique, Bruxelles s'assied sur un accord de coopération entre les trois Régions: le gouvernement "a renié sa signature” Mobilité Stéphane Tassin

© Jean Luc Flémal

En présentant son projet de taxation kilométrique et de péage urbain, il y a de cela plusieurs jours, le gouvernement bruxellois s’est-il assis sur un engagement pris il y a neuf ans à l’égard de la Wallonie et de la Flandre ? C’est ce que l’on peut penser, à la lecture d’un accord de coopération signé entre les trois régions du pays (Flandre, Wallonie et Bruxelles) en 2011 et qui vise la fiscalité automobile.