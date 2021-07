Le 25 juin dernier, la cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois Alexia Bertrand, était invitée sur le plateau de RTL Info pour revenir sur la suppression des moteurs diesel à Bruxelles. Depuis 2019, il est en effet prévu d’interdire progressivement tous les véhicules polluants dans la zone de basse émission (Low Emission Zone, LEZ) de Bruxelles-Capitale, soit les 19 communes, d’ici 2030.

Ces nouvelles restrictions reposent et dépendent de ce qu’on appelle la “norme Euro”, inscrite sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Plus les émissions et l’ancienneté d’un véhicule (voiture, camionnette, bus et autocar) sont importantes, plus la norme Euro est élevée (échelonnée de 0 à 6).

À partir de 2022, seront concernés par l’interdiction de circulation, les véhicules diesel de norme Euro 4, c’est-à-dire de plus de 12 ans. Alexia Bertrand (MR) affirme sur RTL Info qu’ils représentent “un quart de la flotte bruxelloise”.

(...)