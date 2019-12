Etant donné la grève annoncée par plusieurs syndicats, le trafic ferroviaire sera perturbé à partir de ce mercredi 18 décembre à 22h jusqu’au jeudi 19 décembre à 22h.

Pour limiter l’impact pour les voyageurs, la SNCB a élaboré un plan de transport alternatif sur la base des membres du personnel qui ne prendront pas part à la grève. Ce service garanti permettra de faire rouler un tiers des trains par rapport à l’offre habituelle. Tous les détails seront consultables dès ce mercredi matin via le planificateur de voyage en ligne de la SNCB. La SNCB déplore l'impact de cette grève pour ses clients et met tout en œuvre pour les renseigner et les informer au mieux.

La SNCB a élaboré un service de trains qui donne la priorité aux trains IC, circulant entre les grandes villes. La moitié de ces trains rouleront malgré la grève.

Un tiers des trains L et des trains S (offre suburbaine) circuleront également.

Par contre, la plupart des trains P (qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir) ne circuleront pas, et une série de plus petites gares seront peu voire pas desservies.

Comment planifier son voyage ?

Pour planifier leur trajet pendant cette journée de grève, les voyageurs sont invités à consulter le planificateur de voyages sur l’app ou sur le site internet de la SNCB, qui tiendront compte de cet horaire alternatif dès ce mercredi matin.

Le déploiement de ce service garanti est aussi communiqué via les différents canaux d’information de la SNCB, tels que les réseaux sociaux, les écrans en gares, ainsi que via les annonces sonores en gares.

Pour plus d’informations quant à l’impact de la grève sur le trafic international, les voyageurs sont invités à consulter le site SNCB International.

La grève étant aussi susceptible d’impacter certains guichets, les voyageurs qui ne disposent pas d’un abonnement ou d’un titre de transport multi-trajets sont invités, dans la mesure du possible, à acheter leur titre de transport à l’avance, ou, le jour-même, à opter pour un canal de vente digital, via le site web, l’app ou les automates de vente de la SNCB.