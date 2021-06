Avec les échafaudages du palais de justice de Bruxelles, le chantier du RER doit être l’un des plus anciens lancés sur le sol belge à ne toujours pas être terminé. Imaginé au début des années 90, le projet avait pour objectif de booster la capacité ferroviaire vers Bruxelles en proposant quatre trains par heure vers la capitale, et d’ainsi inciter les automobilistes à troquer leur voiture pour leur préférer le train. Le chantier, selon les objectifs politiques de l’époque, devait être finalisé en 2002. Depuis, les retards se sont succédé, et les files de véhicules se dirigeant vers Bruxelles se sont considérablement allongées.

Mais près de vingt ans plus tard, les navetteurs qui empruntent régulièrement les lignes RER en provenance de Wallonie ne voient, comme Sœur Anne, toujours rien venir. Au point que certains n’hésitent plus à le comparer au monstre du Loch Ness : on en parle beaucoup mais on ne l’a jamais vu. "En réalité, le RER est déjà en fonction sur trois des cinq lignes concernées", commente Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire chargé du chantier. "En Flandre, les lignes vers Gand, Hal et Leuven ont en effet été mises à fruit et sont donc désormais à quatre voies. Le tunnel Schuman-Josaphat, qui passe sous le quartier européen et permet de relier la gare de Bruxelles-Schuman à la Ligne 26, est également terminé...