Le gouvernement et la SNCB auraient opté pour une autre option afin d'éviter que les trains soient bondés dans les semaines à venir.

Deux semaines plus tard, un accord semble avoir été trouvé entre le gouvernement fédéral et la SNCB pour que soit maintenue cette offre, mais dans de meilleures conditions. Selon nos confrères du Nieuwsblad, il aurait ainsi été décidé qu'un rail pass de 10 trajets ne serait pas remis à chaque Belge. À la place, les citoyens qui en feraient la demande auraient l'occasion de voyager gratuitement deux fois par mois. La mesure serait d'application pendant six mois. Ce serait donc bien 12 trajets qui seront offerts aux Belges.





Cette décision découlerait essentiellement de la volonté de la SNCB de ne pas voir ses trains pris d'assaut en cette période de crise sanitaire.

La nouvelle avait ravi de nombreux Belges. Le gouvernement fédéral avait annoncé, à l'issue du superkern du 6 juin, que serait offert à chaque résident du pays un pass de dix voyages sur le réseau SNCB. La réaction de la société belge de transport n'avait pas tardé. La CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir avait notamment regretté le manque de concertation avant l'annonce d'une telle mesure. La société avait ainsi estimé à environ 100 millions d'euros ses pertes de revenus si deux millions de personnes sollicitaient un rail pass gratuit. La mise en oeuvre du projet aurait également coûté quelque 4 millions d'euros.