Les trains roulant vers et depuis la Côte n'ont pas connu de taux d'occupation supérieur à 80%. Les mesures prises par différentes communes côtières et le système de gestion des flux mis en place par la SNCB semble avoir permis une bonne répartition des voyageurs d'un jour dans les trains le week-end passé. Selon le porte-parole de la compagnie ferroviaire, un train sur cinq en direction d'Ostende avait un taux d'occupation qui oscillait entre 70 et 80%. Le taux d'occupation maximal des trains vers Blankenberge était de 30 à 40%. Celui des trains en direction de Knokke et La Panne est resté en dessous des 50%.

Si Ostende, Blankenberge et Knokke-Heist ont respectivement reçu 15.000, 8.000 et 2.500 visiteurs en train samedi, il y en avait moitié moins le lendemain, affirme mardi le porte-parole. Un total de 13.860 navetteurs se sont rendus à la Côte belge dimanche, 7.700 à Ostende, 2.600 à Blankenberge, 1.300 à Knokke-Heist et 2.200 à La Panne.

Deux ministres fédéraux, la gouverneure faisant fonction de Flandre occidentale, les bourgmestres des communes côtières et la SNCB participent mardi à une réunion de coordination à propos d'un plan de mobilité pour la Côte, touchée par une forte affluence estivale. La gouverneure a demandé au gouvernement fédéral de ne plus mettre en service de trains supplémentaires vers le littoral à partir du week-end du 14 août.