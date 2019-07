3 Analyse

Le rail sous la canicule: “Nos rails sont réglés pour supporter une température moyenne de 25 degrés"

Depuis ce mercredi, les perturbations se multiplient sur le rail belge. Et pour cause : chaleur et chemin de fer ne font pas bon ménage. La Belgique n’est pas la seule concernée. À titre d’exemple, en France, la SNCF et la RATP ont appelé les voyageurs à limiter leurs voyages. En partant du principe que les épisodes caniculaires vont se multiplier avec le réchauffement climatique, il est donc légitime de s’interroger sur la fiabilité du réseau ferroviaire et du matériel roulant en cas de fortes chaleurs.