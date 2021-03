Le gestionnaire du réseau Infrabel et sa filiale TUC RAIL mettront à profit cette coupure afin de mener à bien différents chantiers entre Forest et Baulers, soit sur une distance de 25km.

Au rang de ces chantiers, il y a aura du génie civil, notamment des travaux lourds de terrassement et de remblais à Braine-l'Alleud et à Baulers, mais aussi la rénovation d'un pont à Lillois et la reconstruction partielle d'un autre ouvrage à Baulers. Les équipes techniques procèderont également à l'installation de nouveaux équipements ferroviaires comme la pose de caniveaux à câbles et d'éléments de signalisation au sud de la gare de Waterloo, la pose de cinq nouveaux aiguillages à Braine-l'Alleud ou encore le réaménagement complet d'une zone d'aiguillages et d'installations électriques entre Forest et Uccle. En gare de Waterloo, l'actuel quai n°1 sera démoli; les équipements du nouveau quai central et du nouveau couloir sous voies seront parachevés afin de permettre leur ouverture le 12 avril.

Sur plusieurs sites, les équipes travailleront en 3 poses, soit 24h sur 24, détaille Infrabel. Les riverains concernés ont été informés de possibles nuisances liées au bruit et au charroi.

Ces travaux préparatoires à la mise à quatre voies (deux voies centrales pour les trains rapides, deux voies latérales pour les trains locaux) s'inscrivent dans l'agenda communiqué au printemps 2019 lors de la relance des travaux sur cette ligne "124". Tout comme entre Bruxelles et Ottignies (ligne 161), la mise en service des quatre voies entre Bruxelles et Nivelles se fera en procédant tronçon par tronçon. Le premier sera celui situé entre Waterloo et Braine-l'Alleud, en décembre 2025.

Parallèlement à ces travaux, et afin de "rentabiliser" au mieux cette coupure totale du trafic dans les deux directions, les équipes techniques d'Infrabel réaliseront diverses tâches d'entretien de l'infrastructure ferroviaire en profitant de conditions plus confortables que lorsque le trafic est maintenu.

Dès l'aube du samedi 3 avril, la SNCB mettra en place des alternatives pour limiter un maximum l'impact sur ses voyageurs: des bus et des trains de remplacement seront mis en circulation et certains parcours seront adaptés. Les voyageurs sont donc invités à consulter le site internet de la SNCB et le planificateur de voyages via l'app ou via le site internet pour connaitre précisément ce que cela implique pour leur trajet.