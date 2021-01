Une famille recomposée, ce n’est pas tous les jours facile. Dries (35 ans) et Nathalie (38 ans) en savent quelque chose. D’autant plus qu’il faut y inclure les deux enfants de Dries, âgés de 9 et 6 ans… sans oublier le chien. Il a donc fallu tenir compte de nombreux paramètres pour la nouvelle maison : choix de l’endroit et du terrain, type de construction, aménagement… Il fallait que tout le monde s’y retrouve, un peu comme pour la voiture. « Quand on a dû choisir une voiture plus grande, le choix pour le Honda CR-V a été super facile », explique Dries. « Il y a de la place pour les enfants à l’arrière, un grand coffre pour le chien et mon matériel de pêche. En plus on s’y sent très en sécurité ». Avec ses équipements très complets, pas besoin de se casser la tête pour choisir les options, « ça nous facilite vraiment la vie ».

Le choix de l’audace

Personnalité atypique, Geert (52 ans) a décidé de changer de vie. Après une carrière de 20 ans en tant que présentateur TV, il travaille désormais comme responsable de la communication dans un établissement scolaire. Un choix qui lui laisse plus de temps pour sa passion : la musique. Guidé par ses envies, Geert habite dans une ancienne laiterie qu’il a patiemment transformée. Là aussi, ce fut un choix audacieux en raison des nombreuses difficultés techniques et architecturales. Au quotidien, Geert roule dans une Honda e, « le choix était logique… et surtout sentimental. Quand j’étais petit, je jouais tout le temps avec une Honda Civic miniature que mes parents m’avaient offerte… Je l’adorais ! Alors quand j’ai découvert la Honda e… avec son design… ça a été le coup de foudre ! Je pouvais enfin réaliser mon rêve d’enfant ! »

La passion comme moteur

Même si elle n’a que 27 ans, Manon a toujours posé des choix forts dans sa vie. Cette jeune comédienne a su imposer son orientation professionnelle pour vivre de sa passion. Après avoir vécu à Bruxelles, Manon s’est installée au calme de la campagne brabançonne pour se rapprocher de la nature. Une voiture hybride correspondait donc parfaitement à ses convictions, surtout si elle est spacieuse, fiable et bien équipée. « Ma Honda Jazz est top ! Une petite citadine, confortable, hybride… avec assez de place pour embarquer mes costumes ou mes instruments. Et puis, je n’avais pas envie de me prendre la tête à choisir toutes les options et tout ce dont j’avais besoin était déjà inclus… »