Mobilité L'espace public bruxellois pensé "par et pour les hommes" : quelles conséquences pour les femmes ? HdO (st.)

À Bruxelles et ailleurs, l’expérience des transports est rarement la même pour tout le monde. Elle peut se révéler plus ou moins agréable en fonction de certains critères, tels que l’âge ou l’état de santé. L’accord du gouvernement bruxellois établit une autre distinction fondamentale : " Les femmes ne se déplacent pas forcément de la même manière que les hommes pour toute une série de raisons." Dans un récent rapport des Femmes prévoyantes socialistes (FPS), Fanny Colard explique que l’espace public est encore trop souvent pensé " par et pour les hommes". Justement, en quoi la mobilité des femmes est-elle si particulière ?



(...)