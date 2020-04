Dès le lundi 4 mai, le port du masque ou de toute alternative permettant de se couvrir le nez et la bouche sera obligatoire dans les trains mais aussi dès l’entrée dans une gare et sur les quais, a précisé samedi la SNCB. Et l’entreprise ferroviaire prévient que des contrôles de police seront régulièrement effectués pour veiller au bon respect de cette mesure, décidée par le Conseil national de sécurité (CNS) vendredi.