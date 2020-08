L'offre de trains vers la Côte sera à nouveau limitée le week-end prochain, a fait savoir mardi le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé, après concertation avec la SNCB, les cabinets des ministres de la Mobilité et de l'Intérieur, les bourgmestres des communes côtières desservies par une gare et les zones de police locale. Lors de la consultation, les mesures prises le week-end dernier pour maîtriser l'afflux de touristes arrivant en train ont été évaluées et celles-ci semblent avoir bien fonctionné. Les mesures seront revues chaque week-end.

Il a fait assez calme au littoral tout le week-end. "Les mesures corona ont été correctement observées par les voyageurs et les touristes côtiers. Les efforts des autorités et de la SNCB ont abouti au résultat escompté", explique Carl Decaluwé. Le mauvais temps a également contribué à cela. Par ailleurs, le taux d'occupation des trains est resté inférieur à 80%, un taux qui sera encore tenu à l'oeil dans les jours à venir.

"Tout le monde reste le bienvenu à la Côte. Cependant, il faut se préparer via le baromètre d'affluence avant de partir. Si pour un lieu, le baromètre est dans le jaune (bondé), il vaut mieux opter pour une autre destination côtière qui est en vert clair (calme) ou en vert (agréable)", conclut Carl Decaluwé.