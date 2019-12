La règle est la même pour tous les conducteurs, quel que soit le type de véhicule à bord duquel ils se trouvent : il est interdit d’utiliser son téléphone portable en le tenant en main lorsque l’on est en train de conduire (article 8.4 du Code de la route). Et à en croire les statistiques officielles, la police veille de plus en plus à faire respecter cette règle, y compris auprès des cyclistes.