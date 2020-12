La Belgique a interdit, par précaution, les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de ce dimanche minuit pour au moins 24 heures, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo dans l’émission De Zevende Dag sur la Eén (VRT).

Hier, notre pays a rapidement emboîté le pas aux Pays-Bas qui ont été le premier pays européen à édicter une telle interdiction. La crainte ? Qu’une nouvelle souche du coronavirus détectée outre-Manche et présentée comme plus contagieuse, ne se propage sur le continent (voir ci-contre et p. 17).

Concrètement, toute personne se rendant en avion ou en train en Belgique depuis le Royaume-Uni ne peut désormais plus entrer sur le territoire belge. Les connexions ferroviaires Eurostar en provenance de l’île britannique sont également temporairement suspendues. "Avec le Covid, le trafic avait déjà été fortement réduit à quelques trains par jour", nous explique-t-on du côté de l’opérateur ferroviaire. Notons qu’à l’heure d’écrire ces lignes, la liaison Paris-Londres d’Eurostar était toujours maintenue. La Belgique se concertait ainsi avec la France pour éviter que des passagers venus du Royaume-Uni puissent se rendre dans notre pays via un transit en France. L’impact à l’aéroport de Bruxelles est également "très limité", selon une porte-parole. Seulement deux vols étaient ainsi prévus, tous deux opérés par Brussels Airlines, vers le Royaume-Uni ce lundi. L’un reliait Bruxelles à Londres, l’autre à Manchester. Ils sont tous les deux annulés. "Il faudra voir si cette mesure persistera dans les prochains jours", s’inquiétait-on toutefois à Zaventem.

"Pas de réponse concluante"

"C’est une mesure de précaution", a déclaré Alexander De Croo. La mesure sera en vigueur dans un premier temps pendant 24 heures car la réflexion scientifique sur le sujet est toujours en cours. "Nous n’avons pas de réponse concluante", poursuit M. De Croo.

D’autres pays, comme l’Allemagne ou l’Italie, ont aussi suspendu leurs liaisons aériennes avec le Royaume-Uni. Cette décision pourrait être adoptée par l’ensemble de l’Union européenne.