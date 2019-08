La circulation des trains est perturbée ce vendredi sur la ligne reliant Namur et Bruxelles. En raison d'un nouveau vol de câble, plus aucun train ne circule entre la capitale wallonne et Gembloux, a fait savoir Infrabel vendredi matin. Le vol a été constaté à hauteur de Rhisnes vers 02H30. "Des techniciens sont sur place. Nous espérons rétablir le trafic pour la mi-journée", a précisé un porte-parole d'Infrabel.

La SNCB a mis en place un service de bus de remplacement entre Namur et Gembloux. La ligne Bruxelles-Luxembourg est quant à elle déviée via Jemeppe-sur-Sambre, ce qui allonge le trajet d'une vingtaine de minutes.

Les vols de câble se sont multipliés ces dernières semaines, d'abord dans la région de Liège, puis de Gembloux, occasionnant de nombreux dégâts et retards sur le rail.