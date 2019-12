Mobilité La plus grande flotte de bus hybrides d’Europe est en Wallonie Stéphane Tassin

En Wallonie, la flotte de bus gérée par le Tec (chapeauté par l’Opérateur de transport de Wallonie) est composée de près de 1800 bus. Parmi ceux-ci, on compte plus de 300 bus hybrides. Et ce nombre va encore gonfler dans les prochaines années. "Ce qui fait de la flotte de bus en Wallonie, la plus grande flotte hybride d’Europe", explique Stéphane Thiery, le directeur marketing et mobilité au sein de l’OTW.