Tous les regards étaient tournés vers la SNCB ce mardi matin. En effet, le dénouement d’une importante négociation se tenait ce matin depuis 8 heures, heure à laquelle un conseil d’administration extraordinaire de la SNCB se réunit pour évoquer le dossier de la fermeture de 44 guichets dans les gares belges au cours de l’année.

La SNCB a annoncé vouloir progressivement fermer 44 guichets sur 135 cette année - qui, selon elle, représentaient moins de 6% des transactions en 2019 - d'ici la fin de l'année dans ses gares. Pour 37 autres, les horaires d'ouverture seront alignés sur les moments les plus denses de la journée à partir du 1er mars. Si on savait déjà qu'il n'y aurait pas de retournement de situation dans ce dossier, malgré la réaction très tardive du ministre de la mobilité, la pression politique et citoyenne autour de ce ce projet était très forte.

Syndicats et association de navetteurs désapprouvent cette opération, qui entraînera selon eux la suppression de 77 équivalents temps plein (ETP). Durant le CA du jour, ils étaient d'ailleurs rassemblés devant le bâtiment de la SNCB, au 96 rue de France où se tenait la réunion pour manifester de leur mécontentement et leur désapprobation. "L’activité purement économique aura primé sur la présence et l’activité humaine dans les gares", réagit Gianni Tabbone, porte-parole de navetteurs.be.