Avec des centaines de fonctions à pourvoir chaque année, la STIB compte désormais plus de 10.000 collaborateurs et continue à grandir et à améliorer ses services ! L’objectif : un développement et des emplois durables !

Des solutions de mobilité accessibles et abordables pour tous

La mobilité est aujourd’hui en pleine révolution. Depuis plusieurs années, la STIB travaille sur le développement du projet « Mobility as a Service” (MaaS), dont la phase pilote est actuellement en test et la version définitive pour le grand public prévue mi-2022. La STIB s’associe à d'autres services de mobilité pour offrir à ses utilisateurs un voyage qui intègre tous les modes de transport. Vous souhaitez vous rendre d'un point A à un point B en utilisant à la fois un vélo partagé et un bus ? Grâce à ce concept, vous recevez un trajet sur mesure selon les modes de déplacement choisis. L’objectif de ce type de solutions flexibles et personnalisées est de rendre les transports publics bruxellois si attrayants que les gens les choisissent spontanément !

© STIB-MIVB



Extension de l’offre, et des emplois !



C’est un fait : pour poursuivre son développement, la STIB doit étendre son réseau et ses services.

« Dans les mois et les années à venir, nous allons donc devoir recruter de nombreux collaborateurs supplémentaires. Les emplois que nous proposons sont très variés. Nous recherchons constamment des ingénieurs, des techniciens, des chauffeurs, des informaticiens, des experts RH et administratifs. En outre, nous avons beaucoup de projets importants et intéressants en cours de réalisation :

Le passage aux bus électriques, qui requiert des compétences en électromécanique plutôt qu’en mécanique,

Le développement et à la réalisation du futur Métro 3 (M3), qui reliera le nord et le sud de Bruxelles en 20 minutes, et qui nécessite, dès aujourd’hui, des ingénieurs et experts en construction,

L’extension constante de notre réseau, la dernière nouveauté étant p.ex. la ligne de bus 74, qui relie Anderlecht à Uccle.

Sans oublier la modernisation de l'ensemble de notre réseau de métro, avec l’arrivée de la nouvelle rame de métro M7, mais également les rénovations de stations et l’amélioration de l’accès aux personnes à mobilité réduite. Tous ces projets représentent un énorme défi ! La grande valeur ajoutée est que nous serons en mesure d'augmenter de manière significative nos services aux voyageurs ! », nous explique Jean-Pierre Martin, Senior Vice President Human Resources.

La STIB, un géant où chaque collaborateur est important !



« La durabilité a plusieurs visages pour nous. En premier lieu, nous voulons contribuer à un avenir respectueux de l’environnement grâce à nos transports, mais nous voulons aussi offrir à nos collaborateurs une carrière durable. Nous constatons que de nombreux collaborateurs de la STIB sont attirés par notre vision à long terme. Économie, écologie et cohésion sociale, pour nous, vont de pair. Nous considérons nos collaborateurs comme le moteur de notre organisation. C’est avec son travail et son expertise que chaque collaborateur crée la valeur ajoutée de l’entreprise. C’est ensemble que nous transportons le Bruxelles de demain ! »

Prêt.e à relever l’un de ces défis ? Nous avons encore pas mal de fonctions à pourvoir en 2021 ! Consultez nos offres d’emplois sur jobs.stib.be, et rejoignez vos 10.000 prochains collègues qui ont déjà hâte de vous rencontrer !

Ensemble, transportons le Bruxelles de demain