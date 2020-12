Roulerons-nous tous bientôt à l’électricité ? Une étude de Mediahuis montre que c'est déjà le rêve de nombreux conducteurs. Les voitures hybrides ont le vent en poupe et les véhicules totalement électriques gagnent également du terrain. Mais quels sont les avantages de la conduite électrique ? Et quelles sont les options ?

Si vous voulez passer (en partie) à l’électrique, vous avez trois options : une mild hybride (MHEV), une hybride rechargeable (PHEV) ou une voiture électrique. Avec la première option, la voiture est propulsée par une combinaison d'un moteur électrique et d'un moteur thermique. Au démarrage et à des vitesses de maximum 25 kilomètres par heure, vous roulez entièrement à l'électricité. Dès que vous accélérez, le moteur à essence ou diesel se met en marche. Le moteur électrique est ainsi chargé pendant que vous roulez.

La batterie d’un modèle hybride rechargeable est également chargée par votre moteur à combustion, mais peut aussi être chargée dans une station de recharge ou à la maison. Ces voitures sont équipées d’une batterie plus puissante qui leur permet – dans le cas de la F-PACE PHEV - à pleine charge, de parcourir jusqu’à 53 kilomètres exclusivement à l’électricité.

La voiture électrique ne dispose pas d’un moteur thermique et ne peut donc être rechargée qu'à la maison ou dans une station de recharge. C’est aussi du même coup la voiture la plus écologique des trois.

© JAGUAR



Faible coût de consommation et avantage fiscal

Alors que jusqu'à récemment, rouler à l'électricité tenait encore de la science-fiction, le Belge est désormais prêt pour une telle voiture à l'épreuve du temps. C’est ce qu’a révélé une étude récente de Mediahuis, IPM et Ipsos. Il ressort de l’enquête menée auprès de 800 Belges que 21 % d'entre eux envisageraient de passer au tout électrique lors de l'achat de leur prochaine voiture. Pas moins de 49 % oseraient opter pour une mild hybride ou une hybride rechargeable. Ce sont surtout les faibles coûts de consommation (53%), les tendances en matière de mobilité comme les zones à faibles émissions (41%) et l'avantage fiscal (35%) qui font rêver le panel d'une telle expérience de conduite électrique.

Recharger une batterie en 30 minutes

Les sceptiques, en revanche, critiquent le manque d'infrastructures de recharge (38%), la lenteur de la recharge (30%) et l’autonomie limitée (27%) d’une telle voiture électrique. Ces inquiétudes fondent toutefois comme neige au soleil si vous optez pour une hybride rechargeable. La version PHEV de la toute nouvelle Jaguar F-PACE peut parcourir jusqu'à 53 kilomètres avec une charge de batterie. Si vous voulez poursuivre votre route au-delà, votre moteur à combustion prendra automatiquement le relais.

Les conducteurs peuvent choisir entre trois modes de conduite, en fonction de la situation. Avec le mode EV, vous roulez exclusivement à l’électricité (et donc sans émissions). Avec le mode HYBRIDE, votre moteur thermique et votre moteur électrique travaillent ensemble pour optimiser votre confort de conduite et l’efficacité de votre voiture. Enfin, le mode SAVE donne la priorité à votre moteur à combustion en maintenant l'état de charge de la batterie au niveau fixé afin qu'elle puisse être utilisée à un moment donné du voyage - par exemple, lors de l'entrée en zone urbaine.

© JAGUAR



Les bornes de recharge font aussi de moins en moins défaut. La Flandre compte, à elle seule, quelque 5 000 points de recharge où les voitures électriques et les hybrides rechargeables peuvent recharger leurs batteries. En outre, les conducteurs dans l’impossibilité de recharger leur voiture à la maison peuvent demander à Fluvius, le gestionnaire du réseau, d’installer une station de recharge publique près de chez eux. Cette recharge ne doit pas non plus durer longtemps. La batterie de votre Jaguar F-PACE est rechargée de 0 à 80 % en une demi-heure à peine avec la charge rapide (32 kW DC). Une wallbox de 7 kW à la maison nécessite seulement une heure et quarante minutes. Et si vous ne possédez pas de wallbox, vous pouvez recharger votre voiture à la maison via une prise ordinaire. Cela prendra toutefois 5 heures et 29 minutes.

Un design de pointe et une technologie révolutionnaire

Il n’y a rien d’étonnant à ce que Jaguar propose un SUV hybride rechargeable aussi énergique. Le constructeur automobile s'engage pleinement en faveur de la mobilité de demain avec le slogan ‘Destination Zéro’. Il veut non seulement produire des voitures climatiquement neutres, mais également viser des routes sans accidents et sans embouteillages. La conduite électrique et les systèmes intelligents d’aide à la conduite sont donc au cœur de la Jaguar d’aujourd'hui et de demain.

© JAGUAR



Les fans fidèles de Jaguar ne doivent cependant pas craindre de voir l’expérience Jaguar disparaître pour autant. La durabilité n’a pas été préjudiciable au design, à la puissance ni à l’agréable expérience de conduite pour lesquels la marque est connue. La Jaguar F-PACE est l’une des rares voitures à avoir remporté à la fois le titre de ‘World Car of the Year’ et de ‘World Car Design of the Year’. Une nouvelle preuve de la capacité de Jaguar à concilier design et technologie révolutionnaire.