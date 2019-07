Le week-end prochain s'annonce rouge sur les routes en Europe, que ce soit dans le sens des départs en vacances ou des retours, prévient lundi Touring.

L'organisation de mobilité conseille de partir samedi à partir de midi ou dimanche. Vendredi sera déjà une journée rouge en Allemagne dans le sens des départs, avec une circulation très difficile et des bouchons prévus entre 14h00 et 20h00. En France, en Suisse et en Autriche, le trafic sera moins dense, avec un code orange annoncé. Dans le sens des retours, la circulation sera fluide sauf dans le sud-est de la France (orange).

Samedi sera noir en France dans le sens des départs. Ailleurs en Europe, la journée est classée rouge. Des embouteillages sont à prévoir dès l'aube. "Les heures rouges se situent entre 08h00 et 17h00, avec un pic vers 13h00", précise Touring. Samedi est également rouge dans le sens des retours.

Par ailleurs, le trafic de passage sur les nationales en Autriche sera interdit "le long des autoroutes A12 et A13 (autoroute du Brenner) et sur les nationales le long des autoroutes dans les environs de Kufstein et de Reutte", prévient Touring.

Dimanche est classé orange en France, en Allemagne et en Suisse dans les deux sens.