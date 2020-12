Christophe Frantzen, originaire de Tihange, est conducteur au dépôt Delta depuis presque 24 ans. Il envisage de travailler hors de Bruxelles suite aux mesures prises en matière de mobilité.

Projet de taxe kilométrique, zone de basses émissions, stationnement payant. Les mesures prises par les autorités bruxelloises en matière de mobilité commencent à faire beaucoup pour Christophe, chauffeur de bus au dépôt Delta de la Stib.

"Je vais devoir acheter une nouvelle voiture en début 2022 car mon véhicule ne correspondra plus aux normes de la zone de basses émissions, la taxe kilométrique va me coûter plus cher qu'actuellement et le parking Delta sera payant à partir de l'année prochaine. Cela commence à faire beaucoup de frais pour venir travailler à Bruxelles !", déplore Christophe, conducteur de bus depuis près de 24 ans et originaire de Tihange dans la province de Liège.