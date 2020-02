En 2018, le nombre de nouvelles immatriculations de voitures électriques neuves était de 3.763. En 2019, 8.892 véhicules neufs 100 % électriques ont été immatriculés en Belgique. Une augmentation de plus de 100 % selon le rapport publié ce vendredi par Statbel.

En 2019, 557.970 voitures neuves et 710.148 véhicules d’occasion ont été mis en circulation en Belgique. Une hausse de seulement 0,1 % pour la mise en circulation de véhicules neufs par rapport à 2018. Á l’inverse, le nombre de voitures d’occasion immatriculées cette année a chuté de 1,4% en comparaison avec l’année 2018.

Bien que sa part de marché reste toutefois modeste, puisqu’il ne représente que 1.6% du marché Belge, la voiture électrique neuve est de plus en plus privilégiée par les conducteurs belges. Mais si l’on additionne les voitures roulant entièrement et en partie à l’électricité, qui ont été mises en circulation en 2019, la part de marché de l’électrique grimpe à 7.9 %. Le diesel quant à lui ne cesse de reculer. Tant pour l’immatriculation de voitures neuves que pour les véhicules d’occasion.