Depuis janvier 2019, les véhicules diesel répondant à la norme Euro 2 et les véhicules essence de la norme Euro 1 ne peuvent plus accéder à la zone de basses émissions (LEZ) de la Région Bruxelles-Capitale (RBC). Les premières amendes ont été envoyées en avril 2019. Ces restrictions ont mené à une nette réduction des émissions de polluants nocifs pour la santé, selon Bruxelles Environnement, qui rappelle que les émissions polluantes des moteurs sont responsables de 75.000 décès prématurés par an. Afin que la RBC atteigne un objectif bas carbone d'ici 2050, Bruxelles Environnement tente également de mieux isoler les bâtiments et de sensibiliser aux consommations énergétiques, ainsi que de soutenir les entreprises dans la mise en oeuvre de leur plan de déplacement pour diminuer la congestion des routes.