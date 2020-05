A 7h30 ce lundi, on ne se presse pas aux portes de la gare des Guillemins à Liège pour prendre un train. Visiblement, peu de navetteurs supplémentaires, par rapport aux semaines précédentes, doivent reprendre le train pour aller travailler en cette première semaine de déconfinement. Depuis ce lundi, le port du masque ou d’un foulard couvrant la bouche et le nez est obligatoire dans les transports en commun mais aussi dans les gares, aux arrêts de bus et sur les quais. L’immense majorité des Liégeois qui pénètrent dans la gare respecte cette obligation. La police et du personnel de la SNCB sont présents à l’entrée pour rappeler à l’ordre les éventuels contrevenants. Comme ce jeune homme qui a le visage découvert et qui n’a rien en sa possession pour régler le problème. Deux policiers exigent qu’il trouve une solution s’il veut pénétrer dans la gare.