Les lignes de métro 1, 2 et 5 circulent mais sont exploitées à fréquence réduite, tout comme les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82, 92 et 97 ainsi que celles des bus 36, 46, 47, 50, 53, 58, 59, 65, 71, 78, 87, 88, 89 et 95, indique la Stib sur Twitter. Les autres lignes ne roulent pas.

La FGTB, la CSC et la CGSLB organisent des rassemblements dans tout le pays ce lundi, "dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur", afin de réclamer une négociation sur les allocations sociales, lesquelles "ne peuvent pas se trouver sous le seuil de pauvreté", en pleine crise du coronavirus. Le front commun syndical demande également au futur gouvernement une pension minimum légale à 1.500 euros net par mois, le maintien du gel de la dégressivité des allocations de chômage et d'insertion (y compris pour les artistes) ainsi qu'un refinancement de la sécurité sociale, des services publics et des soins de santé.