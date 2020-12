Naviguer dans la ville, se promener dans la nature sauvage, effectuer de longs trajets routiers, ... avec le bon SUV, tout est possible et en tout confort et élégance. C’est pourquoi un SUV est la voiture la plus polyvalente sur le marché.

L’époque où les SUV n'étaient destinés qu'aux aventuriers sauvages qui ne devaient jamais se rendre en ville et ne se souciaient pas du confort est révolue depuis longtemps. Quand vous achetez désormais un nouveau SUV, vous conduisez une voiture puissante qui est également maniable et luxueuse. Cela n’a pas échappé au consommateur non plus.

Une étude récente de Mediahuis, IPM et Ipsos montre que le SUV est la deuxième voiture la plus populaire en Belgique. Sur les 800 personnes interrogées, 22 % ont indiqué choisir un SUV si elles devaient acheter une nouvelle voiture aujourd'hui. Seule la citadine a encore fait mieux, avec 33 %.

Sécurité et confort

L’amour pour le SUV se reflète également dans la liste des priorités du Belge. Lors de l'achat d'une nouvelle voiture, nous faisons surtout attention à une consommation favorable (55%), un bon rapport qualité-prix (55%), la solidité (53%), la sécurité dans et autour de la voiture (53%) et le confort (42%). Le SUV obtient d'excellents résultats dans tous ces domaines. Surtout si vous choisissez un modèle haut de gamme tel que la nouvelle Jaguar F-PACE.

Cette voiture robuste peut encaisser des coups, mais elle vous aide avant tout à éviter des accidents. Vous pouvez ainsi compter sur de nombreux gadgets intelligents tels que le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance à la direction qui vous aide à rester sur votre voie. L’assistance embouteillage vous permet d’avancer au pas dans l’embouteillage sans même devoir toucher à la pédale.

Les élégants sièges en cuir et la finition contemporaine intégrant des matériaux de qualité supérieure sont la garantie d’une conduite extrêmement confortable. Même si l’espace ultragénéreux d’un tel SUV y contribue également. Dans la Jaguar F-PACE, tant les passagers que le conducteur disposent d'un espace suffisant au niveau de la tête et des jambes pour rouler en tout confort pendant des heures.

2,2 litres par 100 kilomètres

Étant donné que dans un SUV, l’assise est plus haute que dans une autre voiture, vous avez également une meilleure vue de la route lors de la conduite. Cela vous procure un sentiment de sécurité supplémentaire. Si vous sortez occasionnellement des sentiers battus, vous profiterez encore bien plus de cette position de conduite plus élevée. Étant donné que tout SUV a une garde au sol plus importante, il défie aisément les flaques profondes et les chemins cahoteux - en particulier associé aux quatre roues motrices.

Avec la Jaguar F-PACE, le constructeur automobile britannique franchit une nouvelle étape dans la progression du SUV vers la durabilité. Cette élégante voiture existe désormais également en hybride rechargeable durable. Son moteur électrique perfectionné contribue à réduire les émissions de CO2 jusqu’à 49 g/km et la consommation de carburant jusqu’à 2,2 litres à peine par 100 kilomètres. La batterie lithium-ion de 17,1 kWh peut être rechargée de 0 à 80 % en une demi-heure avec une charge rapide (32 kW CC). Une wallbox de 7 kW à la maison nécessite seulement une heure et quarante minutes. À pleine recharge, la nouvelle F-PACE PHEV peut parcourir jusqu'à 53 kilomètres en mode purement électrique.

Le SUV, l’ami de tous

En rendant le SUV plus durable, Jaguar pose la dernière pièce du puzzle. Le SUV est maintenant un véritable ami de tous qui mérite sa place dans chaque foyer. La Jaguar F-PACE est spacieuse, facile à utiliser, confortable, robuste, économique et durable. En outre, cette fantastique voiture a une valeur résiduelle très élevée, au cas où vous voudriez la revendre. En toute honnêteté, pourquoi ne choisiriez-vous pas un SUV ?

