Après de longues négociations, le système permettant de voyager sur les quatre opérateurs de transport public avec un seul billet est sur le point de voir le jour.

Voyager dans Bruxelles avec un seul billet pour les quatre opérateurs de transport public (Stib, De Lijn, Tec et SNCB) sera possible à partir de février 2021 grâce aux nouvelles formules Jump + et MTB +. Découvrez les nouveaux tarifs.