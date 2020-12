Les voitures actuelles sont plus sûres que jamais. Elles sont non seulement plus robustes et peuvent encaissez des coups, mais elles débordent aussi de chefs-d'œuvre techniques qui gardent également un œil sur la route. Car si une voiture solide vous protège, vous et vos passagers, en cas d'accident, une voiture intelligente peut également protéger les autres usagers de la route (faibles) en évitant cet accident.

Heureusement, le Belge est très soucieux de la sécurité routière. Une étude récente de Mediahuis, IPM et Ipsos montre que 53 % des Belges interrogés considèrent que la sécurité est primordiale lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Nous voulons donc non seulement une voiture élégante, confortable et puissante, mais aussi une voiture dans laquelle nous pouvons, à juste titre, nous sentir en sécurité.

© JAGUAR



Destination Zéro

Pour le constructeur automobile britannique Jaguar, la sécurité est d’ores et déjà une priorité absolue. Sous le dénominatif ‘Destination Zéro’, il s’efforce d’arriver à des voitures climatiquement neutres et des routes sans accidents ni embouteillages. Un point sur lequel les aides à la conduite jouent un rôle important.

Des voitures comme la Jaguar F-PACE sont aussi intelligentes qu’impressionnantes. Le luxueux SUV est un régal pour les yeux. Il est disponible en tant qu'hybride rechargeable et recèle aussi une multitude de prouesses derrière le tableau de bord et sous le capot.

© JAGUAR



Rapide et efficace

Le ‘Emergency Braking’, par exemple, vous avertit en cas de risque de collision avec quelque chose ou quelqu'un. Si vous ne réagissez pas à temps, il active également le freinage d’urgence pour réduire la gravité de l'impact éventuel. Le ‘Blind Spot Assist’ de vos rétroviseurs latéraux vous avertit des véhicules qui se trouvent dans votre angle mort et des voitures qui approchent à grande vitesse.

Si vous êtes néanmoins impliqué dans un accident, la fonction ‘eCall+’ envoie automatiquement un message à la centrale d’urgence. Elle indique également votre position exacte et le nombre de passagers ayant bouclé leur ceinture afin que les services de secours puissent agir rapidement et efficacement.

© JAGUAR



Le danger est dans les détails

Ces systèmes d'aide à la conduite ne contribuent pas seulement à prévenir les gros accidents. La ‘3D Surround Camera’ vous donne une image en 3D de votre environnement lors des manœuvres lentes, afin de ne rien heurter pendant le stationnement. Les caméras intelligentes surveillent également les panneaux de signalisation et vous informent sur les limites de vitesse en vigueur. Le ‘Adaptive Speed Limiter’ adapte automatiquement votre vitesse même lorsque vous entrez dans une nouvelle zone.

Jaguar sait aussi que le danger est dans les détails et que de petites erreurs d’appréciation peuvent avoir un impact immense. C’est pourquoi le ‘Clear Exit Monitor’ avertit les passagers de la banquette arrière lorsqu'ils ouvrent leur porte alors qu'une voiture s’apprête à passer. Le ‘Driver Condition Monitor’ analyse quant à lui les données de direction, de freinage et d’accélération et utilise ces données pour avertir le conducteur lorsqu'il montre des signes de fatigue.

© JAGUAR



Rentrer chez vous en toute sécurité avec votre Jaguar

Ces aides à la conduite - et bien d'autres - font de la Jaguar F-PACE l'une des voitures les plus sûres sur la route. Non seulement pour les occupants, mais aussi pour tous les autres usagers de la route. 22 pour cent des Belges interrogés ne veulent plus acheter qu'une voiture dotée de dispositifs d'aide à la conduite suffisants, de qualité et intelligents, ce qui est une tendance positive. Même le meilleur conducteur peut jouer de malchance ou être victime d'un fou du volant imprudent, mais votre Jaguar fera toujours tout ce qui est en son pouvoir pour vous ramener chez vous en toute sécurité.

