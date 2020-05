Dans un communiqué commun envoyé mardi, les deux associations de navetteurs TreinTramBus et Navetteurs.be, ainsi que Test Achats, réclament à la SNCB et au ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR) deux choses.

La première, c'est le retour des trains P, ces trains visant à renforcer l'offre dans les heures de pointe. La SNCB les avaient supprimés dès le 23 mars, tout comme d'autres. Depuis le 4 mai, davantage de trains circulent mais toujours pas les trains P.



"Bien que les mesures de télétravail soient, à ce stade, toujours privilégiées, un grand nombre de voyageurs reprennent à présent le train. La plupart des trains P ne circulent toujours pas, avec pour conséquences une diminution de l’offre et des temps de parcours allongés dans certaines gares moins bien desservies. Avec la reprise d’une activité proche de la normale, le retour des trains P devient nécessaire, en vue de mieux répartir les voyageurs dans les trains et de leur offrir plus d’alternatives dans leurs déplacements", soulignent les associations de navetteurs et Test Achats.

La seconde concerne une demande introduite par les trois associations le 8 avril au ministre Bellot et à la SNCB : le remboursement et/ou la prolongation des abonnements de train et de parking. "De nombreux voyageurs n'ont pas été autorisés à les utiliser en raison des mesures restrictives imposées par le Conseil national de sécurité. A ce jour, seules les conditions générales de vente sont appliquées. Les associations demandent à présent l’application de mesures exceptionnelles de remboursement."

Outre ces remboursements, TreinTramBus, Navetteurs.be et Test Achats souhaitent une prolongation de la validité des cartes de dix trajets et de la réservation des parkings non-utilisés jusqu’au 31 août. "Ces titres de transport sont la plupart du temps utilisés pour des voyages non-essentiels. Nous sommes conscients de l’impact financier pour la SNCB mais estimons que ce n’est pas aux voyageurs d’en supporter les frais. La perte de revenus doit être compensée par une intervention du fédéral", déclarent les organisations.