Le nombre maximum de passagers à bord des bus n'est pas revu à la hausse mais les véhicules de transport scolaire reprendront du service.

Le TEC a communiqué vendredi les mesures qui seront en vigueur à bord des bus de son réseau dès le lundi 18 mai, date à laquelle certains élèves retourneront à l'école.



Les 950 circuits de transport scolaire seront de nouveau assurés, indique l'opérateur public des bus en Wallonie.



Le port du masque sera obligatoire à bord de ces véhicules pour les conducteurs, les accompagnateurs et les élèves de plus de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans pourront s’asseoir à côté de leurs parents dans le bus. Ces derniers devront porter un masque.



Si le véhicule le permet, la montée à bord des bus doit se faire par l’arrière. Les accompagnateurs se chargeront du placement des élèves, à raison d’un élève par banquette. Les élèves issus d'une même fratrie et habitant sous le même toit pourront s’asseoir côte à côte.

Au niveau des bus classiques, ce sera le retour des horaires scolaires sur l'ensemble du réseau wallon. Les consignes en vigueur depuis le 4 mai resteront d'application : port du masque obligatoire, montée par l'arrière, interdiction de se tenir debout pendant le trajet et nombre de passagers limité à 12 pour un bus simple, 19 pour un bus articulé et 20 pour un tram.



Le TEC annonce aussi la réouverture de ses Espaces TEC dès lundi selon les horaires suivants :

- Brabant Wallon : ceux d’Ottignies, Chastre et Jodoigne seront ouverts selon l’horaire habituel, et ceux de Wavre et Baulers seront ouverts de 9h à 17h, du lundi au vendredi



- Charleroi : tous les Espaces seront ouverts selon l’horaire habituel, à l’exception de celui de Villette



- Hainaut : tous les Espaces seront ouverts de 7h30 à 18h



- Liège-Verviers : tous les Espaces seront ouverts de 8h30 à 17h, à l’exception de celui de Rocourt



- Namur-Luxembourg : tous les Espaces seront ouverts selon l'horaire habituel.

Les clients, dès l’âge de 12 ans devront porter un masque ou une alternative, respecter les marquages de distanciation au sol ainsi que les consignes indiquées sur place et ne payer que par voie électronique.