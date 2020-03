Le Tec et le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), annoncent lundi une nouvelle adaptation des horaires des bus en Wallonie, en raison de l'épidémie de coronavirus.



Les bus rouleront selon l'horaire de vacances scolaires, dès mercredi dans les provinces de Hainaut, de Namur et de Luxembourg, dès jeudi en province de Liège et ce jusqu'au 18 avril. En Brabant wallon, par contre, la situation reste inchangée avec un plan de transport basé sur l'horaire non-scolaire.

Les lignes transfrontalières vers la France, l'Allemagne et le Luxembourg sont maintenues mais pas celles allant aux Pays-Bas.

Les lignes de bus qui desservent les hôpitaux vont être renforcées, dans la mesure du possible, indique le Tec et certaines lignes plus fréquentées seront dédoublées.

Pour rappel, depuis la semaine dernière, le Tec impose une limite de passagers par bus. Elle est de 5 personnes pour un véhicule simple et de 12 personnes pour un bus articulé. Il faut désormais monter par l'arrière et la validation du titre de transport n'est plus demandée. Les passagers doivent aussi garder leurs distances et n'occuper qu'une banquette sur deux.

Les voyageurs sont invités à consulter le site du Tec pour y consulter les horaires des bus ainsi que sa page Facebook pour se tenir informés.