Les poids lourds sont souvent considérés comme une hantise pour les automobilistes. Un pneu qui éclate et c’est un camion qui se couche sur la route. Avec à la clef, des kilomètres de files et de nombreuses heures perdues pour des milliers de conducteurs en amont. Sur les réseaux sociaux, le bashing anti-routiers peut alors débuter : "Des dangers sur la route", "De vrais assassins", "Des sans-gêne qui appliquent la loi du plus fort", peut-on régulièrement lire après un grave accident.

Pourtant, à en croire les nombreuses études en la matière, les chauffeurs routiers ne seraient pas toujours responsables des accidents dans lesquels ils sont impliqués. Au contraire, le conducteur de camion n’est le "principal responsable de l’accident que dans 16 % des cas", estime l’Institut Vias sur base de différentes études menées sur les causes d’accidents ayant impliqué un poids lourd ces dernières années. "Dans 70 % des cas, c’est un autre conducteur qui est fautif", poursuit Vias.

