"Il y a plus de voitures sur les routes. Et elles roulent beaucoup plus vite aussi. J’ai l’impression que la vie d’avant a définitivement repris." Eric, un Bruxellois d’une quarantaine d’années, témoigne de la reprise d’un important trafic automobile au sein de la capitale. "Depuis le déconfinement, je pense qu’il n’y a pas eu plus de monde sur les routes que depuis la rentrée. Je ne suis pas loin de penser qu’il y a même plus de monde qu’avant le confinement."

Ce sentiment, partagé par de nombreux autres Bruxellois, ne restera pourtant qu’une impression. Les chiffres fournis par TomTom prouvent en effet le contraire : depuis avril, TomTom n’a enregistré que deux jours où le nombre de véhicules sur les routes était plus important qu’un an plus tôt. Et ces deux jours correspondent à des retours de vacances. De manière assez logique : les frontières non européennes étant fermées, les Belges se sont rués sur les pays voisins, accessibles en voiture.

Depuis la rentrée, on observe, selon TomTom, une diminution du trafic à Bruxelles proche de 20 %. Un phénomène qui n’est pas propre à la région bruxelloise : les plus grandes villes du pays connaissent une diminution du trafic sur leur territoire. De 5 % à Mons, 15 % à Namur, 20 % à Bruges, 30 % à Liège ou 40 % à Anvers !

À l’échelle du pays, Coyote, fabricant d’avertisseurs de danger et de radars, a quantifié, pour la semaine dernière, une diminution de l’ordre de 10 % des temps de trajets. "On a recensé 14 % de distances parcourues en moins avec pourtant une hausse de 18 % de trajets par rapport à 2019, et 8 % d’automobilistes en moins", confirme Vincent Hébert, directeur général de Coyote Belgique.