L’Institut Vias songe à meubler le confinement des automobilistes.

L’institut Vias, qui traite des sujets de sécurité routière, a publié, mercredi, sur son site internet, une série de questions relatives aux "nouveautés" du Code de la route, modifié plus de quarante fois au cours de la dernière décennie.

L’occasion pour les candidats au permis de s’exercer pendant le confinement mais aussi pour les automobilistes chevronnés de se remémorer les règles entrées en vigueur depuis leur examen.

Selon l’institut, un Belge sur trois ne maîtrise pas les règles les plus récentes du Code. Les règles sur les vélos électriques et les engins de déplacement récemment apparus, le concept de la tirette, la rue cyclable, la zone basse émissions… sont autant de nouveautés pas toujours connues des conducteurs ayant quelques années de roulage à leur actif.

Dix questions par jour

Ainsi, plus d’un conducteur sur trois ignore que les utilisateurs d’engins de déplacement doivent rouler sur le trottoir s’ils se déplacent à l’allure du pas et sur la piste cyclable dans les autres cas d’espèce. La moitié ignore que seuls les conducteurs professionnels sont soumis à un taux d’alcool maximum de 0,2 pour mille. Etc.

L’institut va donc mettre en ligne, chaque jour, pendant une semaine, dix questions concernant les règles les plus récentes du Code. Voir vias.be.