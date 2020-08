À l’été 2019 déjà, la possibilité de voir apparaître les premières plaques d’immatriculation qui commencent par 2 avait été évoquée. Un an plus tard, toujours aucune trace de ces plaques. Mais visiblement leur arrivée est pour bientôt. Depuis plusieurs semaines, des véhicules avec des séries débutant par 1-Y circulent un peu partout. " Nous avons commencé les 1-Y à la mi-juin et, si les demandes d’immatriculation reprennent un rythme normal, ce qui semble le cas, elles seront épuisées à l’automne, voire en décembre ", détaille la porte-parole du SPF Mobilité et Transports, Charlotte van den Branden de Reeth.

(...)