Si vous êtes adeptes des trottinettes électriques, voici une nouvelle qui devrait vous réjouir: ce jeudi, la plateforme de mobilité Bolt introduit une flotte de 1.100 trottinettes dans les 19 communes de la Région bruxelloise.

Pour leurs débuts, les e-scooters seront proposés au prix de 1 cents/minute sans frais de déverrouillage. Comme la majorité des services de mobilité partagée, l'utilisation des trottinettes se fait via une application, disponible dès à présent sur iOS et Android .



Déjà présente dans plus de 100 villes européennes, l'entreprise Bolt fait son premier pas sur le marché belge. Elle devrait également s'installer dans trois à cinq villes du pays d'ici la fin de l'été.

L'entreprise se définit comme un acteur écologique, en proposant des trottinettes rechargées à 100% à l'énergie verte et dont les matériaux sont 100% recyclables.



A noter que l'application mobile intègre un mode débutant pour les utilisateurs novices en trottinettes partagées, qui permet de diminuer la vitesse maximale ainsi que l'accélération du véhicule pour ainsi réduire les risques d'accidents. Bolt a en outre créé une fonctionnalité qui permet de signaler si une trottinette n'est pas garée comme il le faudrait.