Mobilité Manque d'investissements, libéralisation imminente... Les chemins de fer pressent le futur exécutif Sarah Freres

Sophie Dutordoir et Luc Lallemand, CEO de la SNCB et d'Infrabel, étaient auditionnés ce mercredi au Parlement. Face au manque de moyens injectés dans l'infrastructure ferroviaire et une libéralisation imminente du transport intérieur, ils ont profité de leur audition pour s'adresser au futur gouvernement.